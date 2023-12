Restricció de l’accés dels camions a França

A primera hora del matí d’ahir, el servei de Mobilitat va posar en marxa un d’avís de restricció d’accés al coll de Puymorens, a les zones compreses entre l’RN-22 i l’RN-320, per a tots aquells camions i vehicles que comptin amb un pes superior a 19 tones. Pel que fa a la resta de vehicles que es trobin per sota d’aquest pes, Mobilitat va notificar l’obligació de circular amb equipaments especials, afectant també la CG-3 per accedir a Arcalís i al Port d’Envalira. Així doncs, el pas d’un front poc actiu i amb un increment del vent i precipitacions febles al nord del país continuarà avui deixant una nuvolositat al nord del Principat, on inclús hi pot caure algun floc de neu. Les temperatures mínimes previstes seran de 3ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1500 metres i -8ºC al Pas de la Casa.