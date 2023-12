El Govern instal·la pantalles digitals a les parades d’autobús

Amb la voluntat de millorar el servei de transport públic nacional, i respondre a la necessitat dels usuaris de disposar en temps real l’hora d’arribada de l’autobús a la parada, el Govern adjudica la instal·lació de 10 nous panells informatius a diverses marquesines del país. L’adjudicació s’ha fet a la filial FEDA Solucions per un import total quasi 96.000 euros, que inclou la instal·lació i el manteniment.

Per El Periòdic

