Concòrdia i PS titllen al marc pressupostari de molt optimista

Les dues esmenes presentades ahir pels grups parlamentaris socialdemòcrata i de Concòrdia al marc pressupostari pel mandat 2024-2027 van ser rebutjades ahir amb un resultat per ambdues votacions amb 19 vots en contra, set a favor i cap abstenció. Els grups parlamentaris de l’oposició van explicar durant el debat d’ahir a la sessió del Consell General que la proposta de marc pressupostari està mancat de previsibilitat entorn dels possibles canvis que es puguin produir en els anys on estigui vigent el marc pressupostari, ja que les previsions que contempla es consideren pels grups parlamentaris socialdemòcrata i de Concòrdia com massa optimistes. L’argumentació de l’oposició, encarnada per la socialdemòcrata Susanna Vela i el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, es basa en el fet que creuen que les xifres analitzades es recolzen massa en la dinàmica post-covid que s’ha seguit fins ara, on el creixement de l’economia andorrana s’ha vist accelerat per l’abandonament de les mesures de quarantena contra la Covid-19, un creixement exponencial del sector de la construcció i el mateix model econòmic turístic que es mostra propici a l’hora de recuperar el ritme de creixement econòmic després d’una crisi que impedeix l’entrada de turistes al país, entre d’altres. El ministre de Finances, Ramón Lladós, va defensar que el marc pressupostari ha estat elaborat i dissenyat conforme les dades facilitades pel departament d’Estadística de Govern, les quals van ser considerades pel propi ministre d’alta rigorositat i prudents, a més d’avalar-se en els dictàmens favorables i més optimistes del Fons Monetari Internacional (FMI) envers el creixement de l’economia andorrana.

Vela alerta sobre la visió optimista del Govern/ La consellera general del PS, Susanna Vela, va manifestar ahir a l’hora de defensar l’esmena que «no pot ser que un país com el nostre, que depèn del turisme, i sobretot del de proximitat, dupliqui el PIB espanyol i, fins i tot, quadrupliqui el francès», criticant les perspectives optimistes amb les quals el PS acusa el Govern d’haver elaborat el marc pressupostari. La consellera socialdemòcrata va manifestar la preocupació del seu grup parlamentari envers «que el PIB augmenti molt més que els nostres països veïns pel turisme de proximitat i de la construcció desbocada». Així mateix, Vela també va denunciar el progressiu endeutament de l’estat declarant que «quan abans, per cada 100 euros que el Govern ingressava se’n gastava 80, ara d’aquests 100 euros, en gasta 90 i només en queden 10. És a dir, que deu més diners cada any, però gasta més diners».

Escalé denuncia «manca de previsió»/ El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va defensar l’esmena del seu grup parlamentari al·legant que aquest té una perspectiva a curt termini. Escalé va alertar sobre el fet que l’estat té un deute d’entre 1.310 i 1.110 milions d’euros, esmentant que els ingressos amb els quals pot comptar actualment el Govern no arriben a cobrir les despeses públiques, a més d’alertar que el marc pressupostari mantingui les previsions de dèficits en els pròxims quatre anys. El líder de Concòrdia va declarar que «si ara comencéssim a amortitzar prematurament els deutes contrets, el nou deute que hauríem d’assumir com a estat en cas de crisi econòmica, probablement seria a un tipus més elevat per l’estat actual dels mercats».

Els batlles es podran jubilar als 65 anys/ Amb l’aprovació de la modificació de la llei de la Justícia proposada per la ministra Molné, els batlles i magistrats del país es podran jubilar als 65 anys i treballar fins als 75 anys.