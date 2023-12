Sarabia: «Un resultat i joc així em posa trist en aquest punt de la lliga»

El conjunt andorrà se’n va de vacances amb la incertesa d’un possible descens en LaLiga Hypermotion, en la qual manté una 18a posició. Encara amb el gust amarg de la derrota a El Sardinero, Eder Sarabia va reconèixer la pèrdua des de l’autocrítica: «La culpa la tinc jo, perquè l’equip que he tret no era el millor per haver guanyat el partit. Igual que vaig dir en el partit contra l’Espanyol que el marcador real era de 4-0, en aquest partit podíem haver-nos-en anat amb un 5-0, perdent. Lògicament ens han passat per sobre». El fet de marxar a casa perdent amb només dos gols, el míster el va remarcar per l’important paper que va fer el porter tricolor Nico Ratti, que va salvar en moltes oportunitats del gol en contra a l’equip: «No recordo una actuació d’un porter així, mai. Ha estat absolutament descomunal. Podem fer un vídeo de totes les aturades de Nico. Ha estat absolutament extraordinari i ens ha mantingut vius». El tècnic també va atribuir la derrota al fet que l’equip pot haver-se confós amb la proposta que va fer el míster. «Ens hem tornat a confondre. Hem pensat que amb cinc jugades d’atac, mitjanament bones i que no hem estat capaços de fer, ja podríem guanyar, i no. Ens han guanyat el duel». A més, el basc va afirmar que «segurament no he sabut transmetre als jugadors l’estratègia, la clau no ha estat en l’atac nostre, sinó en el rigor defensiu». I va afegir «quan els laterals ofensius entraven a l’àrea no érem capaços de defensar ni una sola acció. Amb les jugades directes sobre Ekain, hem defensat malament. Amb les segones jugades de rebot, també. No anaven a nosaltres sinó cap a ells, i això vol dir que hi ha un equip que evidentment està més preparat per al partit que l’altre». Pel que fa a la valoració del rival, Sarabia es va mostrar sorprès per la manera com va jugar el Ràcing Santander: «Ens hem pensat que ho farien diferent, que ens entrarien directament amb el central en comptes de com han anat, corrent per la línia defensiva i assaltant lateral contra lateral en l’esquerra. Sabíem que hi havia moments puntuals en els qual se’ns podia estrènyer, però que en general anaven a proposar un partit de replegar, no ha estat determinant». Finalment, l’entrenador va manifestar que un resultat com aquest el posa «trist» i encara més en aquest punt de la lliga, quan entren en vacances i s’espera l’inici de la segona volta de la competició. «Em fa pena que a la jornada 21 de LaLiga estem així. És cert que pots perdre alguna pilota com la que va perdre Adrià Vilanova, pots fallar una passada i el rival en moments determinats pot superar-te, però em deixa trist», va apuntalar Sarabia referint-se al resultat.

INCERTESA DE LA SEGONA VOLTA /Els tricolor afrontaran la tornada amb un escenari d’incertesa i tancant una primera volta amb moltes dificultats. El basc va exposar que l’últim partit era una oportunitat per mantenir «les bones sensacions, el nivell i l’equilibri. Si hagués estat així, la nota podria haver estat bona, no tant pel que podríem fer, que això es podria intuir de cara a la segona volta. Però el fet de caure i rebre tants cops a l’anada, em fa dubtar de com serà la tornada. Evidentment, abaixarà la nota». Finalment va afegir: «Al marge de qualificacions i punts, si hem aprovat, ha estat molt justet».

EL PANORAMA DE CARA A LES VACANCES / Ara l’equip andorrà marxa de vacances dues setmanes i tornarà el 2 de gener als entrenaments per afrontar la segona volta de la lliga, i ho fa amb llums i ombres. Per una banda, aquest temps de descans serà «per analitzar les coses en l’àmbit grupal, individual i mental, per veure què podem millorar, així com interioritzar tècniques». I per l’altra, el conjunt es podria quedar a un punt del descens si l’Osca guanya avui.