Jean Marc Flaux: «Ningú ha vingut a parlar amb nosaltres»

El president de la Federació Andorrana de Rugby (FAR), Jean Marc Flaux, va declarar ahir durant l’entrega de regals de Nadal a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, que fins al moment «ningú s’ha posat en contacte amb nosaltres (amb la FAR) per parlar del la proposta del nou estadi». Fet que deixa en l’aire les declaracions que va fer l’FC Andorra en què va afirmar que «les reunions amb els principals actors interessats —el Govern i la FAR — en la proposta del nou estadi a Borda Mateu anaven pel bon camí». El cap de Govern, Xavier Espot, durant la Trobada de Nadal el dilluns passat va exposar que «fins al moment no els han presentat cap projecte formalment. Ens van dir que havien iniciat converses amb la FAR per quedar-se més temps a l’estadi». De cara a aquestes afirmacions, Flaux va declarar que tota la informació que té, l’ha trobat a la premsa andorrana, perquè no «s’han posat en contacte amb mi en cap moment, tot i que nosaltres estem disposats a dialogar». Finalment, el president va assegurar que de moment «continuarem entrenant a Encamp fins al juliol».