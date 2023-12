Terratrèmol de 3,4 percebut a Andorra

Des d'Andorra Recerca + Innovació no descarten que es produeixin noves rèpliques durant les pròximes hores i dies.

No s'han registrat danys personals ni materials. Des de l'ARI demanen a la població que ompli l'enquesta sísmica, la qual està disponible a: https://cres-enquestesonline.iea.ad:4443/html/view/online.php?pid=CENMA, amb la finalitat de calcular de manera més acurada la intensitat d'aquest terratrèmol.

Per El Periòdic

