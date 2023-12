El Pla per a la inclusivitat de l'UdA preveu 32 accions

La Universitat d’Andorra (UdA) ha iniciat aquest semestre el desplegament del seu Pla per a la inclusivitat, un programa d’integració per a tota la comunitat universitària de l’UdA basat en els principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social del centre que preveu 32 accions i que es va aprovar el passat juliol. Cal recordar, tal com van apuntar ahir en un comunicat, que aquest ha estat elaborat amb l’objectiu de garantir que totes les persones, independentment de les seves capacitats, tinguin un accés equitatiu als recursos, serveis i oportunitats oferts per la universitat.

El pla es divideix en sis capítols. El primer és de caràcter introductori a l'UdA i a la inclusivitat; el segon se centra a explicar què són les necessitats educatives especials i la discapacitat; el tercer presenta l’estructura i les eines per al desplegament del pla; el quart explica el procediment per a les adaptacions i els recursos disponibles; el cinquè se centra en les accions desenvolupades i les accions futures per millorar la inclusivitat; i finalment, el sisè capítol recull diversos documents annexos, com ara fitxes informatives o guies pràctiques.

D’entre les accions ja actualment desenvolupades, hi figuren, per exemple, la creació de plantilles perquè els documents siguin accessibles, o un pla de formació en matèria de discapacitat que està adreçat a tot el personal. Destaquen, però, les 32 mesures que s’haurien de desplegar a curt, mitjà i llarg termini en els pròxims anys, com, per exemple, vetllar perquè el nou edifici d’ampliació de la Universitat sigui accessible per a totes les persones. Les accions futures tenen relació amb l’accessibilitat física i virtual, però també amb el desenvolupament en si de l’activitat acadèmica i de recerca, l’oferta de serveis, la contractació laboral o el seguiment a través d’indicadors, entre molts altres aspectes.

Pel que fa a les adaptacions que s’ofereixen als estudiants, les mesures de suport van indicar que es poden agrupar en dues grans categories: les mesures generals d’accessibilitat física o de comunicació, d’una banda, i les adaptacions més individualitzades, de l’altra. Amb tot, aquestes mesures no suposen una modificació curricular, sinó que s’ofereixen com un instrument per a l’assoliment de les competències generals del títol, atès que van associades a un diploma d’estat.