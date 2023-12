La defensa, la clau

Avui els tricolor tornen a la Bombonera, aquest cop contra el Gran Canaria CB, a les 20.30 hores. L’exigència del joc passa factura al MoraBanc Andorra, sobretot en l’últim quart, però Lezkano manté l’esperit de lluita i les ganes de guanyar. «No és agradable la situació en la qual ens trobem. Ens adonem que som competitius i som conscients de la realitat. Estem competint, però encara falten algunes coses. Cada dia i en cada partit volem donar la millor versió de nosaltres per poder guanyar», així va donar inici Natxo Lezkano a la roda de premsa prèvia a la jornada 15 de la Lliga Endesa. Una realitat que viu en l’equip, l’entrenador, els aficionats i els equips rivals, en què es veuen els jugadors tricolor lluitar i donar tot i més a la pista, però que un cop arriben els últims minuts, i fins i tot segons, del partit, els andorrans rebaixen marxes i acaben cedint cap a la derrota. Però el basc decideix centrar-se en la preparació de l’equip: «Hem de preparar el partit el millor possible» va exposar el míster. A més, va afegir, «Hem de ser seriosos, i hem de tenir moltes ganes de guanyar, hem d’estar amb tensió també, però veig el grup fort i preparat». També, la part més analítica de Lezkano ajuda a l’entrenador a estudiar les claus per millorar: «La clau per estar al mateix nivell d’aquest equip és defensar molt bé, com venim fent últimament, tot i que hem d’anar un passet més endavant. Jugar els 40 minuts al màxim nivell. Som un equip que no podem guanyar només estant 37 minuts al màxim nivell». El tècnic, a més, va exposar que «és molt difícil estar els 40 minuts al màxim nivell, sobretot amb un rival d’alt nivell, que no et deixa», fent referència que, tot i que el MoraBanc és un equip que ho entrega tot en la pista, encara li fa falta quelcom per treure les forces que necessiten en els últims instants per aconseguir la victòria. Tanmateix, el basc aposta també per jugar amb la pressió que pot rebre el rival: «Hem d’intentar que l’equip contrari cada cop anoti en situacions de dificultat i no en les que ells volen». Dins de les claus de millora, Lezkano va apuntar que els tricolor han «d’intentar no tenir errors, o que aquests no siguin consecutius, perquè errors crec que en cometem pocs. Llavors hem de continuar en aquesta línia i estar més encertats. Hem d’estar molt bé en totes les facetes del joc per tal de poder guanyar un equip d’alt nivell i d’àmbit europeu».

Quant a la valoració del rival, l’entrenador va declarar que és conscient de la qualitat que manté el Gran Canaria, ja que és un «equip de play-off d’Eurolliga i ara mateix juguem contra un dels millors equips de l’Eurocup. És tot un privilegi. Té jugadors molt bons, que tenen clar el que han de fer, que juguen bé i que estan en molt bon estat físic. Els anotadors són de primer nivell, té quatres oberts amb bona mà. Tot l’equip té molta experiència i és un equip que ha guanyat l’Eurocup. Per a ells també és un partit important perquè es juguen moltes opcions d’estar a la copa, així que hauran de preparar bé el partit». D’altra banda, Lezkano també va remarcar que el rival «té jugadors que desborden un u contra u, així com els bloquejos indirectes. Tenen dos jugadors que llegeixen bé el bloqueig indirecte i aquí hem de protegir», i a més va afegir que els tricolor han «d’intentar que no corrin, hem de protegir la pilota i tancar el cercle, és molt important». De cara a remarcar el paper que tenen els anotadors del MoraBanc, el basc va proclamar que els tres jugadors en posició d’atac que té el conjunt ara mateix, Markel Starks, Jean Montero i Jerrick Harding, «són molt importants per a l’equip», així com «és millor parlar de guanyar que de recuperar, de cara al joc que manté l’equip. «Ens estan faltant detalls, l’atac nostre és molt solvent, perdem molt poques pilotes. Està clar que podríem tenir un millor percentatge de tirs per guanyar aquest tipus de partit, però més ferm per donar ara, és en defensa», va afegir Lezkano. Finalment, l’entrenador va confirmar que «l’objectiu el tenim partit a partit, no podem mirar més lluny. Veiem el partit, el preparem el millor que podem i l’intentem guanyar, i si perdem, anem a pel següent».

PLUJA DE PELUIXOS SOLIDARIS / En la cita d’avui a la Bombonera, hi haurà una pluja de peluixos solidaris que es destinaran a Càritas Andorra, proposada pels organitzadors, que consisteix a animar els assitents que portin un peluix i el llencin a la pista durant el descans. També hi ha programada una recollida de joguines a l’entrada del poliesportiu amb la mateixa finalitat solidària.