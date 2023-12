El Pare Noel visita Escaldes-Engordany

El 24 de desembre el Pare Noel visitarà la parròquia d’Escaldes-Engordany per recollir les cartes dels més petits de la casa. Ho farà després de fer una passejada pels carrers de la parròquia acompanyat dels seus ajudants. En concret, la rua començarà a les 17.00 hores al carrer Valira i s’enfilarà per l’avinguda Carlemany, passant per l’avinguda de les Escoles, el carrer Santa Anna i l’avinguda del Pont de la Tosca. Des d’allà es començarà a baixar de nou passant per l’avinguda Pont de la Tosca, avinguda Carlemany, avinguda Copríncep de Gaulle, avinguda del Pessebre, avinguda de les Escoles i carrer Prat Gran. La desfilada acabarà a la plaça Coprínceps, on el Pare Noel i els seus ajudants recolliran totes les cartes. Cal tenir en compte que des de les 16.00 fins a les 19.30 hores hi haurà talls puntuals en els carrers esmentats per deixar pas a la desfilada.