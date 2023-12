Grandvalira Resorts ofereix més de 150 quilòmetres esquiables

Les propostes alternatives a l’esquí també han estat reconegudes i Grandvalira ha obtingut la primera posició en les categories d’estació ‘amb més i millors alternatives a l’esquí’ i ‘amb la millor oferta de restauració’, així com el premi a la millor estació d’esquí ‘amb la millor festa i après-ski’.

Cal destacar que les estacions de Grandvalira Resorts s’han fet amb el Top-10 dels premis Ski The East Awards, els quals estableixen un rànquing de les millors estacions d’Espanya, Andorra i del Pirineu francès a partir de les enquestes realitzades als clients. L’estació de Grandvalira ha estat la guanyadora, situant-se com la millor estació, mentre que Ordino Arcalís ha pujat al podi fins a la tercera posició i Pal Arinsal ha estat escollida la sisena millor estació d’un total de 50 analitzades.

Aquesta ampliació de l’oferta esquiable als dominis s’ha pogut donar a causa de la intensa feina dels equips de terreny, juntament amb la baixada de temperatura. Tanmateix, s’espera que aquestes temperatures siguin propícies per a la producció de neu durant alguns dies, de manera que es pugui anar ampliant l’àrea esquiable.

Les estacions de Grandvalira Resorts oferiran més de 150 quilòmetres esquiables aquest Nadal i comptaran amb totes les connexions entre els diferents sectors operatives. D’una manera més desglosada, es percep que Grandvalira comptarà amb 90 quilòmetres de pistes d’esquí connectats, per la qual cosa es podrà esquiar des de Pas de la Casa fins a Canillo, passant per Grau Roig, Soldeu i el Tarter; Pal Arinsal oferirà 40 quilòmetres i tindrà operativa la connexió entre els dos sectors a través del telefèric, i Ordino Arcalís posarà 23 quilòmetres a disposició dels esquiadors.

Per El Periòdic

