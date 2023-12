El Grup Hiper obra el segon River Centre Comercial

El Grup Hiper Pas obrirà el segon River Centre Comercial al país, concretament a l’Avinguda Joan Martí 11 d’Encamp. Avui s’innaugurarà un nou establiment del grup empresarial per tal de mantenir la visió, missió, valors i filosofia de l’entitat, apostant amb aquest nou centre comercial per atorgar una major cobertura i servei en tot el territori nacional.

El nou establiment compta amb una superfície de 1.400 metres quadrats entre sala de vendes i espais comuns. Aquesta xifra convertirà la infraestructura en el supermercat més gran d’Encamp. El centre oferirà un ampli assortiment de productes alimentaris, on s’hi destaquen les seves seccions de productes frescos com la peixateria, la carnisseria, la xarcuteria-formatgeria i la fruiteria. Tot això, garantint la traçabilitat i uns preus òptims amb una qualitat d’excel·lència. A més, el supermercat també oferirà begudes, vins, alcohols, drogueria, cura personal, articles per a la llar, petits electrodomèstics i gadgets de teconologia.

Així mateix, el nou River Encamp tindrà dins la seva oferta de cara al client, un Granier Bakery and Coffee i la Farmàcia Baixench. L’establiment també disposarà de pàrquing propi gratuït per als clients, amb places per a càrrega elèctrica i un Kids Park exterior per als fills i filles dels clients.