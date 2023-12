El Comú d’Encamp finalitza l’acord amb Saetde

El Consell de Comú d’Encamp va donar per finalitzada la formalització del contracte amb Saetde de la concessió del Pic Maià Grau Roig en la qual s’inclou els drets i obligacions, sancions i estabilitat jurídica, entre altres. S’espera que en els pròxims dies es pugui oficialitzar la signatura per ambdues parts perquè la concessió pugui començar a partir de l’1 de gener.

Un altre dels grans temes abordats va ser la proposta de la construcció de la xarxa de calor al Pas de la Casa que es durà a terme amb un conveni amb FEDA. Un estudi com a punt a favor de l’energia sostenible i adjudicat per poder conèixer ubicacions per col·locar nous parcs solars.

Després, també es va adjudicar l’obra de l’aparcament de Terra de la Coma Llarga, que tindrà la capacitat de 142 places i disposarà d’un nou pipicà i un punt de recollida d’escombraries i trastos. El termini d’execució del projecte està previst en quatre mesos. L’afectació d’aquesta obra provocarà el tancament de l’aparcament Prat de Baró a partir del gener i més tard la part baixa de l’aparcament de la Mola.

Per acabar, el Consell de Comú va comunicar la pujada d’un 5,5% dels preus públics, respecte a l’IPC. Aquest augment no afectarà els esdeveniments esportius, el transport públic de la parròquia, les activitats de la gent gran, ni tampoc la gestió i l’ús de l’aigua a la parròquia encampadana.