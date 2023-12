Detinguda una dona amb 12 grams de cocaïna rosa

Un total de 16 persones han sigut detingudes per la Policia al llarg de la setmana per diversos delictes contra la salut pública, la funció pública, la seguretat en el tràfic jurídic, la integritat física i moral, el patrimoni, l’honor, la llibertat i la seguretat col·lectiva.

La primera de les detencions es va produir dilluns, entorn les 02.30 hores, a l'interior d’un local d’oci nocturn. Allà, dues dones i dos homes, d’edats compreses entre els 22 i 43 anys, van ser arrestats per consum i possessió d’1,5 grams de cocaïna. El mateix dilluns, a les 17.10 hores, es va procedir a la intervenció d’un altre home de 49 anys per un presumpte delicte contra la funció pública. L’interessat feia objecte d’una suspensió administrativa del seu permís de conduir.

Una dona de 23 anys va ser detinguda el dimecres a les 16.00 hores, a la frontera del riu Runer, per possessió de 12 grams de “tusi” (cocaïna rosa). L'arrestada es trobava accedint en aquell moment al país a l'interior d'un turisme. Unes hores abans, a les 10.15 hores, una altra dona de 31 anys va ser arrestada a Escaldes-Engordany com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els fets es van produir en el moment en què, en rebre el Servei d'Immigració per part de la interessada una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització d'immigració de residència i treball, es va detectar que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d'origen seria inautèntic.

El mateix dimecres, a les 12.50 hores, un home de 55 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. El Servei d'Urgències va haver de ser requerit per atendre la parella del detingut al domicili, la qual presentava diverses lesions, activant-se el codi lila per un cas de violència domèstica. La interessada va manifestar que les lesions eren fruit d'una agressió per part de l'home, en el decurs d'una discussió. Més tard, la Policia va procedir a localitzar i detenir l'interessat.

Aquesta mitjanit, a les 00.18 hores, s'ha procedit també a la detenció d'un home de 19 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, la funció pública, la integritat física i moral, la llibertat i l’honor. Els agents policials van ser cridats arran de diversos danys i desperfectes per part d'un grup de joves a les instal·lacions d'un parc públic. En el moment d'identificar a l'home, aquest va reaccionar injuriant i amenaçant els agents, propinant inclús una empremta a un d'ells i intentant agredir un altre.

La resta de detencions de la setmana han estat per conduir sota l’efecte de l’alcohol i les drogues: una dona i dos homes, d'edat compreses entre els 18 i els 36 anys, per taxes d'entre 1,02 g/l., i 2,19 g/l.; tres homes, d’entre 29 i 36 anys, per positiu al control de tòxics salivar, i, finalment, un home de 26 anys amb una taxa de 2,02 g/l., i positiu al control de tòxics salivar.