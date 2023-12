Govern adjudica 15.000 euros en ajudes per a joves artistes

El Govern va adjudicar ahir un import total de 15.000 euros en atorgar la segona edició de les beques per a joves artistes on, després d’un procés de selecció d’entre vuit candidatures, es van escollir als joves artistes Paula González, Martí Tomás i Gil Grandjean per ser subvencionats en aconseguir la puntuació més alta per obtenir aquesta bonificació. Aquestes beques són atorgades per la voluntat de l’Executiu per motivar la realització de formacions artístiques avançades i la participació en certàmens i concursos internacionals, impulsant el creixement i la professionalització dels joves artistes.

La beca atorgada a Grandjean té un valor de 3.600 euros per dur a terme els estudis de tercer cicle d’arts lírics i barrocs al Conservatori Regional Montserrat Caballé de Perpinyà durant el curs acadèmic 2023/2024.

González ha sigut premiat amb aquest ajut d’un import de 3.700 euros per dur a terme els estudis de segon de batxillerat musical a l’escola integrada Oriol Martorell durant aquest curs acadèmic.

Finalment, Tomàs ha rebut 7.700 euros de bonificació per obtenir una plaça al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París per participar al programa televisiu francès, Prodiges.