Un MoraBanc desdibuixat acaba sotmès davant d’un Canaria fort

La Bombonera va tornar a ser testimoni de la força i entrega que el MoraBanc Andorra posa en cada joc a la pista, però amb la diferència que aquest cop, els aficionats i el mateix Lezkano no van poder gaudir del bon bàsquet que ens acostuma a mostrar el conjunt tricolor. Ahir es va disputar la quinzena jornada de la Lliga Endesa contra el Gran Canaria CB, que va acabar amb un marcador de 77-98, i per conseqüència, la derrota dels andorrans. Un cop va iniciar el partit, el MoraBanc va començar perdent pilotes davant d’un Gran Canaria molt ben plantat i precís, que va aconseguir no només l’empat d’uns pocs punts que van fer els tricolor, sinó que va aconseguir tenir la davantera en el marcador. Amb l’estratègia de joc d’atac pel lateral dret amb passes curts, el Gran Canaria va guanyar un important avantatge de punts. Durant els últims minuts del primer quart, Jerrick Harring va mostrar la seva cara més coneguda; corrent de pressa, fent-se un forat en la barrera de la defensa contrària i obtenint un parell de punts. Així i tot, les dues vegades que va anotar, no van ser suficients per agafar la davantera de l’electrònic. Amb tot plegat, els primers minuts del segon quart van començar i un MoraBanc absent va tornar a la pista amb la intenció de canviar un marcador que es va resistir. Els tirs triples de John Shurna, que com a mínim van ser quatre durant aquells primers minuts del segon quart, van permetre obtenir una gran diferència de més de 10 punts en el marcador a favor dels granca. L’ànima dels tricolor baixava conforme anaven pujant els punts a favor dels grocs. Però els tricolor van continuar sense saber ben bé com defensar l’àrea. Malauradament, un joc al qual els andorrans no tenien acostumats als seus seguidors ni al mateix Natxo Lezkano, ja que en els últims partits, els tricolor van lluir un joc admirable. Les faltes i els tirs lliures a favor dels grocs van ser els protagonistes del tercer i quart temps, en què de nou, Shurna va tornar a fer de les seves, no només als tirs d’un i dos punts, sinó també els de tirs triples pel lateral dret. Fet que va sotmetre als andorrans fins als últims minuts, on recuperar les pilotes va ser un deure impossible, al contrari, es va fer encara més visible com el MoraBanc Andorra va ser sotmès per un Gran Canaria fort i al màxim nivell fins al final.