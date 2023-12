Previsió d’altes temperatures durant tota la setmana

El dia 25, coincidint amb el dia de Nadal, es preveu una estabilitat amb temperatures mínimes d’1ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i 1 ºC al Pas de la Casa. Pel que fa a les màximes: 13ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 4ºC al Pas de la Casa. El dia 26, dia de Sant Esteve, estarà marcat per les inversions tèrmiques matinals i l’amplitud tèrmica entre el dia i la nit, amb domini del sol. A partir del dia 28 de desembre sembla que el patró atmosfèric podria canviar, amb una major ondulació de la circulació general.

Les temperatures s’espera que siguin altes durant tot el Nadal. Segons ha estat informant aquests dies el Servei Meteorològic, la circulació zonal deixarà dies estables amb unes temperatures que continuaran sent més altes del normal per l’època de l’any.

Per El Periòdic

