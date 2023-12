Segons han informat des del Cos de Policia, en el succés només hi va estar implicada la motocicleta, amb matrícula del Principat.

Un jove resident de 22 anys va resultar ferit ahir en accidentar-se mentre circulava amb la motocicleta per la capital del país. L’accident va tenir lloc al carrer Baixada del Molí a Andorra la Vella poc abans de les 23.00 hores.

Per El Periòdic

