Menys turisme, però amb més de 150 quilòmetres esquiables

Aquesta setmana està marcada per una davallada en l’ocupació hotelera. Si bé s’esperaven unes millors xifres de visitants, els hotels del país no estan plens i la xifra està molt per sota de l’assolida l’any passat.

Des d’EL PERIÒDIC hem parlat amb alguns hotels del país per saber la quantitat de reserves que tenen fetes per a aquests dies i el percentatge d’ocupació. L’ocupació està al voltant del 80% en la majoria d’hotels, com és el cas d’hotels ubicats a Escaldes-Engordany i d’altres de la parròquia d’Encamp. Alguns d’ells estan plens i els dies que tenen una ocupació més baixa, estan al 80%. Hotels de la capital manifesten que l’ocupació és baixa, concretament d’un 55% i, respecte a l’any passat, expliquen que ha baixat. Finalment, des d’algun hotel del Tarter manifesten que el percentatge d’ocupació d’aquests dies és del 40% i és una xifra que està disminuint per les cancel·lacions que estan tenint per la poca neu. En canvi, els pròxims dies, entre el 28 i el 31 de desembre, l’ocupació estarà entre el 85 i el 90%.

Un dels grans motors turístics d’Andorra són les estacions d’esquí de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Tot i que les nevades no han estat les esperades, les estacions de Grandvalira Resorts ofereixen més de 150 quilòmetres perquè els més apassionats del món de l’esquí puguin gaudir d’aquest esport. Per tal de desglossar-ho una mica més, Grandvalira comptarà amb 90 quilòmetres de pistes d’esquí connectats, per la qual cosa es podrà esquiar des del Pas de la Casa fins a Canillo, passant per Grau Roig, Soldeu i El Tarter. En el cas de Pal Arinsal oferirà 40 quilòmetres i tindrà operativa la connexió entre els dos sectors a través del telefèric, i Ordino Arcalís posarà 23 quilòmetres a disposició dels esquiadors.

Les zones de debutants de les tres estacions compten amb unes condicions òptimes de neu, la qual cosa ofereix una excel·lent oportunitat per aquells esquiadors novells que es vulguin iniciar en la pràctica dels esports de neu.

El dia 31 de desembre al sector de Grandvalira-Soldeu tindrà lloc la mítica baixada de les 18.00 hores i el recorregut serà per la pista Os, això sí, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Aquells que hi estiguin interessats poden reservar la seva plaça a les escoles de Soldeu o a través del correu electrònic [email protected]. Les places són limitades.

El pròxim dia 3 de gener serà el torn dels més petits perquè a les 18.30 hores tindrà lloc la baixada de llumetes per pistes blaves per a nens d’entre sis i 12 anys de nivell avançat. En aquest cas, el recorregut també es farà per la pista Os. Per a més informació i reserves, poden trucar al +376 753 117.

Finalment, el dia 5 de gener, per una banda hi haurà el Brunch Electronik a L’Abarset i, per altra banda, a partir de les 18.00 hores hi haurà la baixada de torxes al Pas de la Casa, l’arribada dels Reis d’Orient i el castell de focs.

Per a aquells que els agradi celebrar el Nadal i fer activitats en família, des de Grandvalira fan algunes propostes nadalenques que explicarem a continuació.