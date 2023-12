Natxo Lezkano davant de la jutjada derrota: «Dels errors s’aprèn també»

La desconcentració com a punt d’inflexió. El MoraBanc no va tenir el seu millor dia en l’últim partit, la quinzena jornada de la Lliga Endesa, que va disputar contra el Dreamland Gran Canaria, un equip d’un nivell aclaparador, sens dubte, que va fer desdibuixar els andorrans, fet que es va traduir en una derrota pels tricolor amb un marcador final de 77-98. La desaparició del MoraBanc lluitador, concentrat i assertiu dels últims partits va donar peu a qüestionaments, però un Natxo Lezkano crític i objectiu va defensar l’equip: «Les derrotes òbviament cremen, a nosaltres els primers i entenc que els aficionats i la premsa no estiguin contents amb els resultats; però no jutjaré l’equip ni els posaré contra la paret. S’ha d’aprendre dels errors i esperem que puguem tornar als estàndards d’exigència». I és que la Bombonera va acollir un joc poc habitual dels tricolor, en què els grocs van portar una davantera de 10 punts, o més, en gairebé tots els quarts. Una defensa fallida va deixar colar cistelles consecutives per part del Gran Canaria, un equip que Lezkano, a més de «donar l’enhorabona pel gran partit que va fer», va descriure com a un conjunt que «va estar millor, van fer un joc més intens, més agressius. Nosaltres ens esperàvem un altre nivell d’intensitat, però sabíem que es jugaven molt, nosaltres també, però hi ha dies que no estàs al mateix nivell. Ens ha passat i ja està». A més, el basc va remarcar el fet del bon joc que venia fent el MoraBanc en els darrers partits, però que malauradament en aquesta última trobada, no va ser el dia per als tricolor. «Ens ha costat, l’entrada al partit ha estat dolenta. La primera meitat ens han ofegat en atac i ens han castigat molt pels errors que hem comès. Han estat millor que nosaltres, hem estat per darrere en tot moment». Així i tot, Lezkano va donar cabuda al reconeixent de la bona feina que l’equip va fer fins a aquesta última cita, en què va recalcar els tricolor com un conjunt lluitador i compromès, però que no va tenir sort per guanyar aquest matx. «Nosaltres venim de fer el millor partit de la temporada a València i el partit que hem disputat contra el Gran Canaria ha estat el pitjor. Però hem d’aprendre de les nostres errades, així com jugar amb la mateixa intensitat i la nostra millor versió un cop més». Quant a la derrota, el tècnic va matisar que «evidentment no hi haurà conseqüències per la derrota, ens mereixem guanyar, però quan el rival està més intens, com avui, i té una activitat millor, és molt complicat». Però, tot i la derrota a casa, l’entrenador va exposar que «cada partit l’analitzem, tant si el guanyem com si el perdem. Hem d’aprendre dels nostres errors. Jo no condemnaré l’equip, ells han demostrat que estan per la labor i sempre donem el màxim, hi ha dies que no surt bé, com avui, en què el rival ha estat millor». En definitiva, el basc va ratificar que de les derrotes els tricolor també en treuen profit, sobretot per millorar.