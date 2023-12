Idees sostenibles per regalar aquest Nadal

Nadal, aquesta època de retrobament en què milions de persones d’arreu del món fan ofrenes de regals per a totes les persones que més estimen. Diferents estudis sobre la intenció de despeses i consums dels ciutadans durant el Nadal, presentats per entitats dels països veïns, mostren que el consumisme durant les festes nadalenques ha augmentat significativament en els darrers anys i presenta desafiaments econòmics i sostenibles.

El consum durant les festes de Nadal és una cosa inevitable, ja que forma part de la tradició, però sí que es pot intentar de trobar una manera que aquests regals siguin més sostenibles i amigables amb el nostre entorn. Aquestes són algunes de les idees que proposem des d’EL PERIÒDIC, per fer un regal.

1. Un llibre electrònic o ebook

Per a tots aquells amants de la lectura que tot el dia van amb un llibre a la mà, una bona opció de regal sostenible és un llibre electrònic. Potser de primeres sembla que el preu és una mica elevat, però si es tenen en consideració els milers de llibres que pots tenir al mateix lloc, és una aposta segura.

2. Una activitat a l’aire lliure

Una altra idea per a aquells que els agrada gaudir de l’aire lliure, que millor que una experiència amb la família o els amics per poder gaudir de la natura. Una sortida o una tirolina, és el pla ideal per regalar a totes aquelles persones aventureres, oferint-los una experiència increïble i que, alhora, com que no és un regal material, ajuda a reduir l’impacte ambiental.

3. Ceràmica feta a mà

En comptes de comprar algun regal produït en massa en una fàbrica, una opció més sostenible és comprar alguna cosa que estigui feta a mà o, per què no, també regalar un taller artesanal de ceràmica i passar una tarda pintant tasses amb els teus amics o amb la teva família.

4. Productes de proximitat

Un altre dels aspectes a tenir en compte també pot ser ajudar els productors locals comprant productes de proximitat. D’aquesta manera ajudes a dues causes i pots omplir una cistella de productes sostenibles i de temporada.

5. Una bossa de tela

Un dels regals més pràctics que pots regalar aquest Nadal són les bosses de tela reutilitzables, també conegudes com a totebags. És una manera de fer un regal útil i sostenible, que es pot utilitzar per múltiples funcions durant tot el dia: com a bossa de mà, o per anar a fer la compra. A més, n’hi ha de dissenys molt bonics.

6. Un lot d’higiene ecològic

Si aquest Nadal passeges pels poblets de Nadal, segurament trobaràs alguna paradeta on venen uns lots d’higiene ecològica. Aquesta és una gran manera de poder gaudir de grans productes com poden ser sabons, cremes hidratants o perfums, de la manera més ecològica i sostenible possible.

7. Targetes regal

Moltes vegades és difícil trobar aquell regal perfecte. Si no tens clar què vols regalar, abans de comprar qualsevol cosa que no estàs segur que agradarà a la persona, una bona opció és invertir els diners en una targeta regal, perquè el receptor la pugui fer servir després per cobrir alguna necessitat, i evitar així una compra innecessària.

8. Articles de segona mà

Finalment, per què hem de comprar alguna cosa nova, quan tenim la possibilitat de donar una segona vida a una peça, llibre, moble o joia. Els articles de segona mà o vintage, a més de ser únics, ajuden a reduir el consum de nous recursos i alhora creen un sentiment especial perquè la persona ha dedicat el seu temps a trobar aquella antiguitat perfecta per regalar.