FIVE Media Clan s’uneix a la Primera Divisió Espanyola de Valorant

El passat dijous 21 de desembre, la Lliga de Videojocs Professional (LVP), sota la direcció de MediaPro, va anunciar la incorporació de dos equips de prestigi a la Primera Divisió Espanyola de Valorant. FIVE Media Clan, l’equip andorrà fundat el 2021 i que compta amb destacats streamers com RickyEdit i Agustin51, i Barça eSports, el braç competitiu del FC Barcelona, s’uneixen a aquesta elitista competició que reuneix els vuit millors equips del país.

Aquest anunci, tal com van apuntar en un comunicat, marca un fet històric per a l’ecosistema de Valorant a Espanya, consolidant la presència de FIVE Media Clan i Barça eSports a la seva màxima categoria, també coneguda com la Rising MediaMarkt Intel.

Cal recordar que FIVE Media Clan ha destacat com un fenomen excepcional en el món de Valorant, assolint un èxit sense precedents en convertir-se en el primer equip de la història a arribar a la màxima categoria nacional des del Circuit Tormenta, la categoria més amateur. En només dos anys, l’equip ha recorregut un camí extraordinari, iniciant la seva travessia el 2022 amb un ascens impressionant en esdeveniments presencials i consolidant-se a la Lliga Radiant.

El conjunt treballarà perquè les finals presencials puguin celebrar-se al Principat en un futur pròxim

En afegit, l’any 2023 va ser un any ple d’èxits per a FIVE, amb actuacions destacades en tots els Splits de la divisió de plata, demostrant la seva destresa i compromís en el món competitiu de Valorant.

Ara, amb la seva entrada a la Primera Divisió Espanyola, els andorrans estan llestos per fer front als desafiaments de la categoria professional. En aquest sentit, el cofundador del club, Roger Espuga, va assenyalar que «entrar a la Rising és una gran oportunitat no només pel club, sinó també per Andorra, el nostre país d’origen, al qual ens fa molta il·lusió representar a la màxima categoria espanyola i potser també internacionalment en un futur».

El Principat, que ja compta amb representació en categories professionals de bàsquet i futbol, ara s’uneix als esports a través de FIVE Media Clan.

En darrer lloc, cal assenyalar que la Rising 2024 representa un nou capítol en la història de FIVE Media Clan, marcant el seu debut a la categoria professional més prestigiosa del país veí. Així, el conjunt andorrà s’enfrontarà a alguns dels rivals més formidables en una competició que promet emocions intenses i una lluita per la supremacia en l’escena nacional espanyola.

A més, van indicar, el club del Principat treballarà activament amb institucions perquè les finals presencials puguin celebrar-se al país en un futur pròxim, a més d’organitzar diversos esdeveniments presencials al seu voltant, fomentant així el turisme i reforçant la connexió entre els esports i la comunitat local.