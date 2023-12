La Policia deté a 10 persones durant el cap de setmana

El cos de Policia va detenir durant el passat cap de setmana de Nadal, un total de 10 persones per delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, la salut pública i la seguretat col·lectiva. El divendres es va arrestar un home no resident, de 48 anys, per haver presentat un document fals al Servei d’Immigració per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, els agents de Policia van arrestar dissabte dues persones en diferents controls. El primer va ser a la parròquia de Canillo, un home resident de 26 anys, que tenia en possessió un gram de cocaïna i 2,3 de marihuana. L’altra detenció es va efectuar a la frontera del riu Runer, on es va controlar un home resident de 37 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna.

Un total de set persones han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues

Pel que fa a les altres detencions han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. En aquest darrer cas, s’han arrestat set persones: quatre homes i una dona, amb edats compreses entre els 26 i 54 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més elevada va ser de 2,79 grams d’alcohol per litre de sang.

Finalment, els altres arrestats, van ser dos homes de 23 i 36 anys per donar un resultat positiu a la prova de tòxics salivar. A més, a l’home de 36 anys també se’l va trobar en possessió d’1,2 grams de cocaïna.

Andbank alerta als seus clients d’un atac de ‘phishing’

Andbank va alertar als seus clients d’un atac de phishing. Els usuaris de la banca van rebre uns SMS on es suplantava l’entitat bancària, i on s’informava que no podrien utilitzar el seu compte bancari i que haurien d’activar un nou sistema de seguretat web. Ràpidament, a través de les xarxes socials, Andbank van manifestar que «no facis cas!, és un intent de frau». D’altra banda, la Policia va avisar que aquest missatge SMS suplantant a Andbank estava arribant de forma massiva a molts telèfons del país independentment de si els receptors tenen o no un compte amb aquesta entitat. Per aquest motiu la Policia recordava que no s’entrés a l’enllaç, no es donés mai cap dada personal ni codi, i que s’eliminés el missatge.