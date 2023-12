El nord-americà Markel Starks deixa de jugar amb el MoraBanc

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir dimarts que va arribar a un acord en el qual es rescindeix del contracte que mantenien el club esportiu i el base nord-americà, Markel Starks, així ho va comunicar el mateix club mitjançant un comunicat, en què va exposar que el MoraBanc Andorra i el jugador van decidir posar fi al contracte que unia ambdues parts. Tanmateix, el base, nascut el 21 de febrer de l’any 1991, va arribar al conjunt andorrà l’estiu passat com una de les promeses esportives. Així, Starks, que va arribar a l’equip al juliol, va ser el tercer fixatge que el MoraBanc va fer entorn de la Lliga ACB, després del fixatge de l’aler (també nord-americà i nacionalitzat nigerià) Stan Okoye i el base hongarès, Ádám Somogyi. Amb una alçada d’1,88, Starks va arribar al Principat després de disputar partits d’elit i campionats d’alt nivell en diferents països: Itàlia, Austràlia, Alemanya, Grècia, Turquia, Puerto Rico, Poloni, Rússia, Bòsnia, entre altres. També, el jugador va competir en campionats reconeguts com les Lligues d’Estiu de l’NBA (2014), als Estats Units d’Amèrica, la NBL d’Austràlia (2015), a més d’una curta estada d’un mes a l’equip alemany Skyliners Frankfurt (2016) de la Basketball Bundesliga —la lliga alemanya de bàsquet—, i a l’equip BC Avtodor Saratov (2019-2021) de la Superlliga de Bàsquet de Rússia. Trajectòria que el va portar a signar el conveni amb el MoraBanc Andorra el 25 de juliol de 2023. Per tant, la finalització del conveni es va finalitzar el dia que es complien cinc mesos des de la seva signatura.

Les estadístiques a l’ACB / Aquesta temporada 2023-2024 i amb el dorsal número 2, el base nord-americà va jugar un total de 15 partits de la Lliga Endesa i una mitjana de 19,34 minuts de joc. Pel que respecta al total de cistelles, en els tirs de dos punts, el base va fer una mitjana del 51,8% d’assertivitat, així com un 40% en els tirs triples i un 84,6% de concreció en els tirs lliures. Continuant amb les estadístiques que Starks va registrar durant la seva temporada amb els tricolor, el base va fer una mitja de 0,9 en rebots i un 2,7 en les passes d’assistència.

L’aportació més significativa es va poder apreciar en molts partits, entre les més vistoses van ser els 17 punts que Starks va marcar en el partit contra el Monbus Obradoiro, trobada que el MoraBanc va poder remuntar als últims minuts del partit, en què Starks va destacar com el millor del partit. A més dels quatre tirs triples que va anotar el base en el partit de la jornada quatre de la lliga contra el Barça i que, malgrat la derrota, Starks va fer la seva aportació per sumar punts al marcador amb quatre tirs triples que van acabar en cistella.

L'estat del MoraBanc / Els tricolor gaudeixen d’uns dies de vacances de Nadal sense gaire desconnexió, ja que demà tornen a la pista per disputar la setzena jornada de la lliga, aquest cop contra Casademont Zaragoza. Un partit que estreny als tricolor tenint en compte que el conjunt ve de tancar els últims sis partits en derrotes consecutives. Cites en què la sort no ha estat del costat dels andorrans, malgrat fer esforços i entregar-ho tot partit a partit, com va defensar Natxo Lezkano en la seva última roda de premsa. La finalització del conveni entre el MoraBanc i el base Markel Starks pot esdevenir una sèrie de canvis que el club tricolor té previst de cara a les últimes jornades de la lliga, fet que manté la incertesa sobre si hi haurà nous fixatges en el MoraBanc o no. De moment, un cop posades les cartes sobre la taula, el MoraBanc manté un calendari amb cinc dates encara pendents per definir.