Activitats per a tothom al Saló de la Infància i la Joventut d’Encamp

Torna el Saló de la Infància i la Joventut després de tres anys, ja que es va fer una parada per la pandèmia de la covid-19. Així, el Saló, que es va inaugurar ahir, estarà actiu a Encamp fins al dia 29, i el dia 2 es posarà rumb fins al Pas de la Casa, i estarà obert fins a la vigília de Reis, és a dir, fins al 5 de gener.

Aquesta és la 29a edició, i ha tornat amb novetats: «Aquesta edició està molt potenciada de cara als espectacles infantils que fem cada dia cap a les 18.30 hores», va explicar ahir en la inauguració el conseller d’Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Xavi Fernández.

Aquest esdeveniment està pensat per a infants des de 0 anys fins a adolescents de 17, ja que hi ha activitats per a tots els públics infantils i juvenils. De fet, a la primera planta hi ha videojocs, una activitat amb realitat virtual i un planetari, i a partir de demà hi haurà una sala per jugar a jocs de taula i de rol, amb jocs tan mítics com Blood Blowl o Magic. A la primera planta hi ha la ludoteca, que està pensada per als més petits, infants de 0 a 3 anys i «un espai de sensacions», va remarcar Fernández. A la tercera planta hi ha l’espai d’infables: «Els inflables no són els típics de ‘boti boti’», explicava el conseller, sinó que hi havia algun altre estímul per fer-los més interessants.

L’esdeveniment s’organitza entre el Comú encampadà i Andorra Turisme. I és que el pressupost d’enguany ronda els 150.000 euros, i Andorra Turisme ha fet un patrocini de 20.000 euros, que ha sigut el doble de l’any passat. Des del mateix Comú s’esperen entre Encamp i el Pas de la Casa 6.000 persones: «Jo crec que la gent respondrà, perquè són dies de festa, la gent té ganes de sortir al carrer i els infants tenen vacances escolars», remarcava Fernández.

El mateix conseller explicava la seva experiència amb l’esdeveniment: «Aquest saló l’he viscut com a nen, com a jove i avui vinc amb els meus fills», i afegia que «aquesta activitat està molt arrelada a Encamp, però no està pensada només pel ciutadà de la parròquia o del país, sinó també per als turistes. Un cop baixen de les pistes, oferim aquesta activitat».

Respecte als preus, cada dia és de sis euros. El preu de l’abonament de tots els dies, però, és de 20 euros a Encamp i 15 al Pas de la Casa. L’horari de tots els dies és de 16.00 a 21.00 hores.