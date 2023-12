Augment de les visites a la casa d’Areny-Plandolit

Les visites a la casa d’Areny-Plandolit han augmentat un 20,7% –2.647 visitants més el 2023 que el 2022– després de la posada en marxa d’El somni de Don Guillem. Una experiència màgica amb hologrames, el desembre de l’any passat. Concretament, durant aquests 12 mesos, 15.398 persones han visitat la casa-museu respecte als 12.751 registrats el 2022. Aquestes dades confirmen l’aposta del ministeri de Cultura, Joventut i Esports per la tecnologia com a eina per transmetre un relat i per modernitzar els museus i equipaments del país.

A banda dels indicadors quantitatius, el sistema d’hologrames ha generat comentaris positius per part dels visitants, tant del contingut com de l’espectacle multisensorial, recollits a les enquestes de satisfacció realitzades al museu durant el període maig-octubre 2023, així com pel nombre de demandes de grups i diversos col·lectius que volen veure específicament el sistema d’hologrames.

A més d’aquests indicadors, El somni de Don Guillem ha suposat la modernització d’una casa-museu carregada d’història i simbolisme, ha incrementat el contingut de la visita i ha diversificat les sensacions per part dels visitants.