Èxit al pessebre d’Escaldes-Engordany

El Pessebre Vivent d’Escaldes-Engordany ha estat un èxit. Les cinc representacions que es van fer entre el dia 22 i 23 de desembre van fregar el ple. En total, 817 espectadors van poder gaudir de l’obra, que enguany es va fer a l’edifici del Prat del Roure. En aquesta edició, el Pessebre Vivent també incloïa altres novetats com ara la presència de quatre músics que tocaven en directe, a més de l’ús de noves tecnologies. L’objectiu era fer un petit homenatge als pessebres del segle XX i XXI amb la projecció d’imatges i vídeos d’antigues edicions custodiats per l’Arxiu Històric d’Escaldes-Engordany. La vuitantena d’actors i actrius van representar les escenes més importants de la tradició.

Per El Periòdic

