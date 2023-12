La ‘Santa innocència andorrana’ arriba a UNNIC

UNNIC reprèn per a aquestes festes de Nadal una nova proposta del programa Afterwork d’humor amb La santa innocència andorrana, un monòleg a càrrec d’Ivan Lira i Miki Legendario que tindrà lloc avui a partir de les 21.00 hores. Les entrades ja s’han posat a la venda a un preu de 10 euros a través de la web unnicandorra.com.

Els humoristes, que treballen junts des del 2009, faran una de les seves paròdies a la zona del Show Dinner.

Entre el seu repertori, destaca l’habilitat d’escoltar cançons en directe i canviar la lletra a l’instant donant un toc humorístic. De fet, el seu últim hit és sobre la cançó Labios compartidos de Maná, que Lira i Legendario han rebatejat com Pisos compartidos.

Pels assistents al monòleg, a més, també s’oferirà un preu especial de 10 euros que inclourà hamburguesa i beguda a l’Sports Bar, ubicat a la primera planta del Gran Casino d’Andorra.

Cap d’any a Unnic / Pel primer cap d’any que se celebra al Casino, UNNIC aposta per la festa All in, que pot incloure el sopar, la festa de les campanades i la festa a la discoteca per rebre les primeres hores de l’any 2024. Totes les activitats es poden descobrir a la pàgina web del casino www.unicandorra.com.