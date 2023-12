Lezkano davant de la mala ratxa dels tricolor: «Estem preocupats»

El MoraBanc Andorra té una nova cita, aquest cop ho fa davant del Casademont Zaragoza. Avui els tricolor disputen la setzena jornada de la Lliga Endesa al pavelló Príncipe Felipe de Zaragoza en un duel molt important, tant pels andorrans com pel seu patent perill de descens, com pels saragossans, ja que l’equip maño gaudeix d’uns resultats molt positius que el mantenen catapultat a l’ascens en la lliga. Aquesta trobada manté «preocupat» a l’entrenador dels tricolor, Natxo Lezkano, sobretot amb els resultats dels últims vuit partits, que van acabar en derrotes. El tècnic va afirmar en declaracions prèvies que «veu a l’equip conscient, ja que és una situació en la qual no ens agradaria estar ara mateix», però tenen moltes ganes de tirar endavant i demostrar que són un bon equip. «Hi ha ganes de ser competitius. Ara estem intentant fer un reset mental». A més, l’equip tricolor es troba en bon estat físic i preparat per disputar el partit d’avui, tal com va exposar Lezkano: «Tot i que hi ha algun jugador que ha caigut malalt aquests dies, però que no trigarà més de dos o tres dies en posar-se bé, l’equip es troba bé. Traient la baixa de Tyson, evidentment». Pel que respecta a la preocupació del tècnic, el basc va declarar ahir que més que preocupar-se, té clar que ha d’ocupar-se: «Preocupar-me no em serveix massa. Ara el que em preocupa realment és preparar el millor possible el partit contra el Casademont Saragossa. Intento reiniciar i tornar a començar de zero». «Volem sortir amb la ment neta i disposats a donar el 100%, a més de gaudir del partit, ja que cada jornada t’ofereix coses boniques», va afegir. A banda d’aquest fet, Lezkano va remarcar que aquest partit «ens exigirà molt, sobretot a nivell mental. Ells formen un equip que últimament està oferint molt bona versió amb jugadors en molt bona forma, amb bons percentatges de tir i que exigeixen bastant a nivell tàctic. Ells a la seva pista són bastant perillosos». Finalment, l’entrenador va afegir: «Hem de preparar el partit especialment bé, ja que qualsevol errada l’aprofitaran per sortit en contraatac i anotar fàcil».