Adrià Regada, nou corredor de l’equip Caja Rural segures RGA

Adrià Regada és el nou integrant de l’equip de ciclisme Caja Rural segures RGA, un equip d’alt rendiment andorrà que prepara debutants per tal que facin el pas cap a les competicions en el sentit més professional. A la presentació del corredor, que va tenir lloc al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO), van assistir el president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart, el cap de rendiment Caja Rural segures RGA, Josep Codinach, i el corredor tecnificat per la FAC, Adrià Regada. Durant l’acte, Riart va destacar la feina que porten a terme des de la FAC i el compromís que mantenen amb els esportistes: «Per nosaltres és un orgull tenir un esportista com l’Adrià, perquè des de la federació tenim el compromís de donar suport per tal que vagin progressant. Ara arriba una de les categories més complicades del ciclisme, que és la de passar de la categoria júnior a la sub23 d’Espanya. Aquí ja són cinc anys de sub23, però realment es pot equiparar a les categories de dalt. Sabem que és un any complicat, d’adaptació». A més, el president va afegir que com a federació tenen la finalitat de fer que el corredor «pogués estar en una estructura d’equip i rebre tot el suport de les curses internacionals de la federació per tal que pugui estar en l’aparador i si realment manté el nivell i explota les seves capacitats, podrà ser un ciclista professional». Quant a la preparació que rebrà Regada, Codinach va exposar que «la política del primer equip és intentar passar tres o quatre corredors al filial perquè ho provin. L’Adrià correrà en la categoria XI-13 el primer any. És un any molt complicat, per aprendre molt de l’equip». Finalment, Regada va declarar que està «molt content» de poder formar part de l’equip i que «l’any que entra, els calendaris s’ajusten molt al nivell i l’exigència, no hi ha tanta pressió».