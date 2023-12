Esteve, baixa en el Tour de Ski per molèsties a l’esquena

Irineu Esteve no podrà competir al pròxim Tour de Ski. L’equip tècnic, juntament amb el corredor, van prendre la decisió després de veure que no es podien salvar els problemes d’esquena que arrossega l’esportista en les últimes setmanes. Esteve ja va iniciar la temporada amb problemes lumbars que va poder anar controlant en les primeres curses de la Copa del Món. Però, en les últimes sessions d’entrenaments el dolor va tornar a aparèixer fins i tot impedint la realització de sessions amb normalitat. Així les coses, la decisió és que per recuperar l’esquena es necessita un període de tres o quatre setmanes en què, a més, no hi hagi dolor. Per tant, Irineu Esteve continuarà amb una preparació suau sense impacte per evitar els problemes lumbars que consisteix en una inflamació que li pinça i li genera dolor. Esteve ja va patir aquesta molèstia fa dues temporades, que es treballa amb prevenció i exercicis, tot i que a vegades apareix amb major intensitat. El Tour de Ski començava per a l’Irineu el pròxim 30 de desembre a Toblach. La previsió de tornada seria, en qualsevol cas, no abans de la cursa de la Copa del Món de Goms (Suïssa), prevista pel 28 de gener.