Patrick Pelegrina, escollit per anar a la WC Doha 2024

El director de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, va escollir al nedador Patrick Pelegrina per representar al Principat en el Campionat del Món de Natació P50 de Doha 2024. Per una banda, el triplet de bons resultats que va treure Pelegrina en la Copa d’Espanya de Clubs de Natació en piscina de 25 m, el qual es va celebrar entre el 20 i el 22 de desembre, va permetre a l’andorrà batre els seus rècords en les proves de 100 m braça i el parcial de 50 m en altra prova de 100 m braça, així com en la prova de 50 m braça, en què en totes les proves, Pelegrina va abaixar el temps de crono, protagonitzant un fet sense precedents. D’altra banda, Maltrana va legitimar la selecció del nedador seguint els criteris de selecció que la federació va fer públics en un document públic a la seva web, en què apareix una esmena que permet a la FAN seleccionar els esportistes que «hagin complert o no els criteris de selecció». A més, el nedador andorrà també va obtenir molt bona marca en la taula de conversió de punts World Aquatics (AQUA), conversió creada per permetre la comparació de resultats, fet que el va posicionar com el més indicat per representar el país en el campionat mundial de natació.