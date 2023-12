‘Stage’ de preparació pel FC Andorra al gener

La primera plantilla del FC Andorra farà un stage de preparació a la Vall d’en Bas, a la comarca gironina, després de les vacances de Nadal. L’estada servirà per preparar el retorn a la competició amb la primera jornada de la segona volta contra el Leganés que es jugarà el proper diumenge 14 a l’Estadi Nacional. El conjunt d’Eder Sarabia tornarà als entrenaments el 2 de gener del 2024 i l’equip tricolor farà dues sessions a Andorra abans de partir dimecres cap a la Vall d’en Bas. Allà, els tricolorss’exercitaran a les instal·lacions de Royal Verd i completaran la concentració el dilluns amb un amistós contra un rival que s’anunciarà els propers dies.

Per El Periòdic

