Tot a punt a Ordino per a la celebració de la cursa solidària La Llufa

Ordino celebra durant aquesta jornada de dijous, i per primera vegada, la cursa popular solidària La Llufa, un esdeveniment que pretén recollir joguines per a la iniciativa Cap nen sense joguina, organitzada per Ràdio i Televisió d’Andorra. Cal destacar que la iniciativa s’ha inclòs en el programa d’activitats de Nadal de la parròquia ordinenca, i la particularitat és que la inscripció consisteix en el lliurament per part dels participants d’una joguina, per la qual a canvi es rebia una ‘llufa-dorsal’ que es va poder decorar i personalitzar.

La proposta està especialment pensada en el públic familiar i, per tant, s’espera que grans i petits prenguin part en aquesta cursa de recorregut urbà que arrencarà a les 20.00 hores a la plaça Major. Com ja es va informar, tots els participants rebran un obsequi i un cop conclòs el recorregut hi haurà xocolata per a tothom.