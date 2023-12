Torna el club de lectura musical a la Biblioteca Pública del Govern

La iniciativa conjunta de la Biblioteca Pública del Govern i l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, el club de lectura musical, es torna a posar en marxa de nou el gener. Un projecte que té com a objectiu crear un punt de trobada per a persones que els agrada la música i la lectura. Les xerrades, d’una hora i mitja de durada, se celebraran a la Biblioteca Pública del Govern i seran conduïdes pel cap de servei de l’Institut de Música, David Sanz.

El cicle de xerrades començarà el 23 de gener amb la lectura i la posada en comú posterior del llibre El contrabaix de Patrick Süskind. Les sessions següents tindran lloc el 19 de març i el 28 de maig, amb títols que s’aniran anunciant quan s’aproximi la data.

Els clubs de lectura són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses. Aquest club de lectura musical té per objectiu fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg, oferir noves possibilitats per al temps lliure, promoure l'ús de la biblioteca i donar a conèixer l’Institut de Música com a equipament cultural. A més, es vol crear un espai que serveixi per donar a conèixer entorns socials i culturals diferents, proposar una guia bàsica de lectures i promoure l’audició de la música, apropant als assistents diferents instruments, estils, gèneres i intèrprets. Per a més informació i per a les inscripcions, les persones interessades es poden adreçar a la Biblioteca Pública del Govern, al telèfon 828750, o bé a la secretaria del centre cultural La Llacuna, al 730037.