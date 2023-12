La campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 s'allarga fins al 31 de gener

El Ministeri de Salut ha decidit ampliar la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 fins al 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la vacunació a aquelles persones majors de 60 anys o amb factors de risc que encara no han pogut rebre els vaccins i així augmentar la seva defensa envers aquests virus respiratoris. Cal recordar que es consideren persones amb factors de risc, a banda de les majors de 60 anys, aquelles que pateixen malalties cròniques que poden empitjorar a causa d'aquests virus, les persones amb obesitat mòrbida, i, també, les dones embarassades.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació