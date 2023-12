Actuació de Proyecto Ruido a la Fada Ignorant

El grup de rock andorrà, format per David Fernández (veu principal), Toni Grandvallet i Carlos Lasheras (guitarres), Diego Rodrígues (bateria), i Rubén Fernández (baix i veus), actuarà avui a les 21.00 hores a la Fada Ignorant. El grup ha evolucionat des del rock clàssic cap a un so propi a partir de les influències i gustos dels seus membres.

Per El Periòdic

