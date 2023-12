UNNIC celebra demà el sorteig del Fiat 500 Dolcevita

UNNIC celebrarà demà el sorteig del Fiat 500 Dolcevita que durant els darrers mesos ha estat exposat a l’entrada del recinte, un vehicle valorat en 15.899,99 euros. Fins que arribi la data del sorteig, qualsevol persona major de 18 anys encara hi pot participar accedint al Gran Casino d’Andorra i fent la compra d’un val per valor de cinc euros no redimibles en màquines o bé participant en el sorteig setmanal del casino. Les participacions estaran obertes fins a les 20.45 hores de demà tenint en compte que l’elecció del guanyador es farà in situ a les 21.00 hores. L’entrega del premi serà presencial i, per tant, els participants s’hauran de donar cita a la planta zero del Gran Casino d’Andorra. A més a més, per a tots els assistents a l’equipament se celebrarà una festa pel sorteig que començarà a les 20.30 hores amb begudes i menjar per a tothom.