Tornen a aixecar el cap

Els de Natxo Lezkano van tornar a la pista ahir, en un altre partit fora de casa i contra un rival enfortit: Casademont Zaragoza. Així, la jornada 16 de la Lliga Endesa va finalitzar amb un marcador final de 72-76, donant la victòria al MoraBanc. Els tricolor van sortir a la pista amb una actitud decisiva, i tot i les derrotes consecutives dels últims partits, els de Lezkano van mostrar el seu tarannà lluitador des dels primers minuts. Amb un Rafa Luz recuperat i encertat en les seves passes, el MoraBanc va començar el primer parcial amb punts en contra, però ràpidament i amb un contraatac ràpid, van aconseguir l’empat a 12 punts. A banda de veure un conjunt sincrònic i amb molta complicitat, els tricolor van saber tancar la defensa, fet que va dificultar el joc intern dels de Saragossa i els va obligar a apostar per un joc perifèric on els tirs triples no van estar encertats. Aquest motiu es va sumar al bon joc que va fer el MoraBanc durant el primer parcial i va deixar un taulell de 18-16, en contra dels tricolor. Però que, un cop va iniciar el segon quart, els andorrans van poder agafar la davantera del marcador, fent impossibles les penetracions a l’àrea per part de l’equip saragossà amb una posició de defensa blindada dels tricolor.

Estratègia que va donar resultats positius als andorrans per tal de mantenir el marcador a favor. En un temps mort, es va poder veure a l’entrenador local, Porfirio Fisac, fent incís a l’equip en mantenir la disciplina en l’àmbit d’atac, a banda de continuar intentant jugar per dins de l’àrea. Durant aquell segon quart, el rebot ofensiu es va presentar com el principal problema dels saragossans, fent que l’electrònic quedés 25-31, a favor dels tricolor. Un segon quart en què els de Fisac només van poder anotar set punts. D’altra banda, les faltes per part dels dos equips no van estar absents, fet que va permetre als dos equips rascar un parell de punts. També, l’actuació de Jerrick Harding i els seus esplèndids tirs triples que acabaven fins al fons de la cistella, van ser una aportació clau pels tricolor. Cal destacar, a més del bon joc, l’actitud i mentalitat que van mantenir els de Lezkano en la pista. El tercer quart no va tenir gaire sorpresa, el partit que van fer els tricolor i el Casademont Zaragoza va continuar en la mateixa estreta línia, sobrepassant l’empat per pocs punts, tant l’u com l’altre.

El paper de Felipe dos Anjos també va ser molt rellevant, el pivot va mostrar el seu costat més entregat, robant pilotes que anaven directes a la cistella, així com fent un paper defensiu estel·lar en el Principe Felipe. Tot i que el marcador no va estar gaire diferenciat durant els tres primers parcials, els tricolor van poder trencar amb la ratxa aclaparadora d’una diferència de punts en el marcador. Amb l’electrònic canviant tant pels locals com pels visitants, dos i tres punts cada cop, l’espectacle va estar assegurat, el MoraBanc que coneixen els aficionats, va tornar, els andorrans es van tornar a veure en un duel molt empatat i competitiu. Durant gran part del partit, el marcador va estar estret, l’empat es va olorar durant els últims minuts del tercer parcial i els 10 minuts de l’últim quart. La tensió va anar ascendent, així com els punts al marcador, fregant l’empat d’anotacions, sempre.

Així i tot, van arribar els últims tres minuts del partit, amb la lluita i domini de la pista per part del MoraBanc i el Saragossa a parts iguals, el destí era tan incert com els punts que donarien la victòria als locals o als visitants. I amb els desfibriladors a punt, el triple de Jean Montero va arribar per posicionar el marcador a favor dels tricolor, amb un 69-70. L’atac de cor va ser l’única cosa assegurada per aquells últims minuts, perquè un altre cop, Montero va poder sumar dos punts més a l’electrònic. Posteriorment, una falta a Maric va donar dos punts més a favor dels tricolor. Finalment, els de Lezkano van tenir el partit a la mà amb un marcador final de 72-76, que va tornar a donar als tricolor l’alegria de la victòria. Amb aquesta merescuda victòria, el MoraBanc potser, va trobar la tecla clau.