Detinguts tres joves arran d'una baralla en un local d'oci nocturn a Soldeu

La Policia ha detingut aquesta nit de dijous a divendres a tres joves turistes de 18 i 19 anys arran d'una baralla que ha tingut lloc en un local d'oci nocturn de Soldeu. Segons relaten les autoritats, els tres homes han quedat detinguts per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a dues altres persones que estaven en el mateix recinte, les quals van necessitar assistència mèdica per curar les lesions.

Paral·lelament, la Policia també va detenir dilluns d'aquesta setmana a un home resident de 27 anys com a presumpte autor dels delictes contra l'administració de Justícia i la seguretat col·lectiva. Concretament, una patrulla estava efectuant el seu servei per Sant Julià de Lòria quan van constatar un turisme estacionat amb dues rodes a sobre d'una vorera, amb el conductor a l'interior i el motor del vehicle en marxa. Minuts més tard, els agents van tornar a passar pel mateix indret i van veure com el conductor i el vehicle seguien en les mateixes condicions.

Vist el fet, van procedir a controlar l'interessat, el qual una vegada identificat, es va constatar que tenia activa una suspensió del permís de conduir. Posteriorment, en efectuar-li la prova d'alcoholimetria, aquest va donar una taxa d'1,53 g/l., així com un resultat positiu a la prova de tòxics salivar.

En relació amb els delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut a set persones aquesta setmana. Entre les principals detencions destaca la de quatre homes residents, un de 18 anys i els altres tres de 20, que va tenir lloc a les 03.55 hores de dimarts. Els joves van ser controlats a l'interior d'un vehicle en un aparcament pròxim a un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella, quan presumptament es disposaven a consumir producte estupefaent i se'ls va trobar en possessió d'un embolcall amb 0,3 grams de cocaïna.

Divendres, a més, es van detenir tres persones més per possessió de droga. Primer, a les 02.58 hores es van controlar dos homes residents de 19 i 21 anys a l'interior d'un local d'oci nocturn en possessió de 0,9 grams de cocaïna. Posteriorment, a les 04.10 hores, en un control de carretera, els agents van aturar un home resident de 34 anys mentre circulava en un turisme particular. Aquest va donar positiu a la prova d'alcoholimetria amb una taxa de 0,96 g/l i, a més duia un embolcall contenint 0,5 grams d'MDMA. Ambdós controls van ser a la parròquia de Canillo.

Dimecres, a la vila del Pas de la Casa, es va arrestar un home no resident de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d'expulsió del Principat per un període de tres anys. D'altra banda, dijous al matí, vers les 09.00 hores a Andorra la Vella, seguint instruccions de l'autoritat judicial, es va controlar i detenir un home resident de 36 anys per crebantar una ordre d'arrest parcial diari al centre penitenciari.

Posteriorment, el mateix dia, però a les 13.20 hores, es va detenir una dona resident de 50 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit físicament la seva filla menor d'edat. Els fets van tenir lloc el dia anterior, quan es va requerir als agents de l'hospital per una presumpta agressió domèstica.

La resta de detencions han estat per conduir únicament sota els efectes de l'alcohol, on s'han arrestat set homes amb edats compreses entre els 19 i els 35 anys o amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més a elevada ha estat de 2,05 grams d'alcohol per litre de sang.