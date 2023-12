El Mercat de Nadal d'Andorra la Vella encara els darrers dies

Els infants també podran portar les seves cartes per a ses majestats els Reis d’Orient fins al dijous, 4 de gener, de 17.30 a 20.00 hores a l’oficina de correus màgica ubicada a la plaça Guillemó. D’altra banda, es manté fins al 5 de gener l’espectacle d’hivern de les fonts de la Rotonda cada dia a les 20.30 hores, amb la melodia de l’artista andorrà Jordi Claret Colors de muntanya, seguida per la reconeguda Viva la vida, de Coldplay.

Aquest cap de setmana el Mercat de Nadal va obrir ahir de 17.00 a 21.00 hores; avui de 12.00 a 21.00 hores, i demà de 12.00 a 19.00 hores. També seran els darrers dies de la pista de patinatge, ubicada a la plaça del Poble, que estarà en marxa de 12.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores. A la glorieta, els més petits podran participar avui i demà a les activitats del Talleret dels menairons, adreçades per a infants d’entre 4 i 7 anys. A més, a l’espai Neret After Shopping també es faran les actuacions finals amb concerts de formacions i DJ del país.

El Mercat de Nadal encara els darrers dies aquest cap de setmana. Després de més d’un mes d’activitat, la vuitantena de paradetes que s’han ubicat a la plaça del Poble tancaran demà. A més, també finalitzaran la resta de propostes, com el Neret After Shopping o el Talleret dels menairons.

Per El Periòdic

