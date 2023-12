La branca sanitària de la Unió Sindical fa un balanç de l’any

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) van fer ahir un resum i balanç de l’any a les xarxes socials. Així, van destacar al principi la majoria absoluta de l’USdA al mes d’abril, que comporta més participació. També va emfatitzar l’enquesta no vinculant del clima laboral on «es va mostrar un descontentament destacable», expliquen en les seves xarxes socials. Entre aquells, sobretot, es destaquen els treballadors de Salut Mental, pel que fa a la disposició de temps i espai adequat pels àpats, que «encara a finals d’any no té solució».

Respecte al servei de radiologia, l’USdA destaca que «no satisfà la majoria dels treballadors», ja que continua sent impositiva i sense vies de diàleg i imposició», remarcant que «el personal qualificat i experimentat del servei està marxant a centres privats o fora del país».

Per altra banda, la unió sindical va remarcar que la derivació inversa està mostrant poca adherència i efectivitat, tot i la falta de dades oficials. Per això, l’USdA argumenta que «la direcció assitencial i d’urgències hauria de valorar mesures addicionals». H