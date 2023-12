Lezkano: «Volíem jugar contra el Saragossa sense cap pressió»

El MoraBanc va tornar a brillar, aquest cop ho va fer en el Pavelló Principe Felipe de Saragossa i contra l’equip local que tot i la seva força i velocitat, no va poder aplacar als tricolor. Un partit realment disputat per part dels dos equips i amb l’empat constant del marcador durant els quatre parcials, però, en els últims minuts de joc, els de Lezkano van saber ser assertius, aconseguint així un marcador final de 72-76, a favor dels andorrans. Des del primer quart, els tirs de triple del base Jean Montero van ser protagonistes, fet que va deixar a Montero com el millor jugador del partit, amb una estadística de 22 punts i cinc assistències. El pivot Felipe dos Anjos també va contribuir amb els rebots de contraatac i els bloquejos de les pilotes que els saragossans van intentar anotar amb esforç i sense èxit. Així com Tobias Borg amb els seus tirs triples. Per tot plegat, Natxo Lezkano va voler «felicitar els meus jugadors, perquè amb la situació en la qual ens trobàvem, era molt difícil, però han estat a l’altura». A més, el tècnic va fer una valoració positiva del partit, perquè va considerar que «hem estat on i com havíem d’estar. Hem tingut un inici de partit dolent, però ens hem recuperat aviat dins del primer quart sense la necessitat de demanar el temps mort», fet que va atribuir a «haver preparat bé el partit. Ha estat un duel brillant, tot i que ha faltat assertivitat. Hem fet molt bé moltes coses, però és cert que hem fallat tirs on estàvem sols». Així i tot, el basc va declarar que «hem sabut jugar bé contra la seva zona i la seva pressió». Quan a les sensacions que va deixar la victòria en l’equip i al mateix entrenador, Lezkano va afirmar que «espero que a partir d’ara, amb la motxilla una mica més buida de pedres, siguem capaços de tenir el que ens fa falta. Estic content per mi, que també portava aquesta motxilla, per l’equip i pel cos tècnic. Necessitàvem guanyar, fa temps que mereixen guanyar perquè aquest equip entrega valors i sempre és fidel a aquests». Ara, una mica més alleujats, els tricolor tenen el repte de mantenir aquesta mentalitat guanyadora, tal com van sortir a jugar aquest partit: «Vaig incidir molt [de cara a aquest partit] que tinguessin la mentalitat que començàvem de zero. No volia començar el partit pensant en les últimes derrotes, sinó començar amb un 0-0 al cap. Volia que juguessin contra el Saragossa sense tenir aquesta càrrega darrera i crec que els jugadors ho han entès bé, hem vingut sense aquesta pressió». Finalment, el tècnic va exposar que encara queda pendent interioritzar i «saber que inclús en un dia dolent de joc, però d’assertivitat, podem guanyar. Només hem de ser conscients en defensa, rebot i no perdre pilotes».

NOU FIXATGE / El club tricolor va anunciar ahir el nou fixatge de final de temporada, Alexander Madsen, l’aler-pivot finlandès arriba al conjunt per donar suport a l’equip. Madsen destaca per tenir un bon estat físic, així com la seva polivalència, ja que pot jugar en les posicions quatre i cinc.