Meritxell Santuré, nova portaveu de la junta directiva de la FAE

Meritxell Santuré serà a partir d’ara la portaveu de la junta directiva de la Federació Andorrana d’Esquí. Així s’ha confirmat aquesta mateixa setmana i, també, es va anunciar durant la Trobada de Nadal que va tenir lloc el dijous al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany amb la presència de tots els equips de la Federació. Santuré és membre de la junta directiva des del final de la passada temporada, i a partir d’ara representarà a la FAE en els diferents actes i presentacions que es puguin dur a terme. «És una responsabilitat important i espero fer-ho el millor que pugui», va afirmar Santuré, que també té com a idea principal «aportar el meu granet de sorra en la feina que la FAE realitza per l’esquí del país».

TROBADA DE NADAL / La Federació Andorrana d’Esquí va celebrar la tradicional Trobada de Nadal el passat dimecres a la tarda al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on es van donar cita tots els esportistes, entrenadors i patrocinadors de totes les seccions de la FAE, a més de representants públics. Els assistents van compartir una estona en què la junta directiva els va desitjar un any 2024 ple d’èxits per totes i tots.