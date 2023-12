La Cursa de Sant Silvestre celebra la seva edició 2023

La Cursa de Sant Silvestre 2023 va concloure ahir amb 550 participants aproximadament, assolint uns bons nivells de participació de totes les edats. La competició no cronometrada celebrada a Sant Julià de Lòria va premiar a les millors disfresses que van prendre part a la cursa. El primer premi de la categoria d'adults va ser per la FADEA (Federació Andorrana d'Esports Adaptats), que van acudir a la cita disfressats de rens, sent mereixedors del primer esglaó del certamen. El segon premi va ser pel dorsal 376, amb una disfressa vestida enlluernada i vestida de llums de Nadal, i va completar el podi per a un grup de corredors que van dissenyar les seves disfresses a partir de bosses d'escombraries on dibuixaven lletres individualment i, en conjunt, conformaven el rètol 'Sant Julià de Lòria' amb un cor. La cursa també va comptar amb una categoria Júnior, per a persones d'entre 9 i 17 anys, i Baby, per a menors de 8 anys. El primer a arribar a la línia de meta de la cursa absoluta va ser el dorsal 321.

La cursa absoluta i Júnior disposava d'un recorregut d'anada i tornada de tres quilòmetres des de la plaça de la Germandat fins a la rotonda del Centre Comercial River, donant el seu tret de sortida a les 22.00 hores. La cursa Baby, per la seva banda, tenia un recorregut de 300 metres des de la plaça Major fins a la plaça de la Germandat.