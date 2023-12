L’ocupació als allotjaments turístics oscil·la entre el 80 i 95%

Cal recordar que el Nadal del 2021 molts apartaments turístics van arribar al seu màxim d’ocupació i van tenir overbooking de reserves, una situació que no es va repetir l’any següent, el 2022, i que tot apunta que aquesta situació tampoc passarà enguany, tot i que les dades d’ocupació es poden considerar molt bones.

El president, però, va detallar que des que Grandvalira ha ampliat els quilòmetres de pistes fins a 160 quilòmetres, els esquiadors que s’allotgen en els apartaments s’han mostrat molt més contents i els han manifestat que les pistes que estan obertes es troben en «un estat excel·lent». Finalment, pel que fa a la nacionalitat dels clients, com ja ve sent tendència en els darrers anys, els espanyols tornen a representar gran part de la clientela que s’allotja als apartaments turístics, seguits dels francesos.

Quant a les reserves, el president va assenyalar que els clients les solen fer amb una antelació d’entre un i dos mesos i va apuntar que en aquest sentit no han tingut cancel·lacions, ja que «la gent aprofita per gaudir de les vacances i de les bones rebaixes» que es poden trobar durant aquestes dates als comerços del Principat.

L’ocupació en els allotjaments turístics és d’entre un 80% i un 95% segons el complex. Així ho va explicar a EL PERIÒDIC, el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, qui va detallar que «són dades d’ocupacions molt similars a la dels anys anteriors». De la mateixa manera que va passar l’any passat, enguany les festes cauen en cap de setmana, unes dates que resulten molt positives per al col·lectiu turístic.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació