‘Stage’ a la vista, però també amb l’obligació de pescar al mercat

El primer equip de l’FC Andorra tornarà als entrenaments després de la festivitat nadalenca. Així, l’equip dirigit per Eder Sarabia farà una estada de preparació abans de la segona volta del campionat domèstic, LaLiga Hypermotion, a la Vall d’en Bas. Durant aquests dies d’stage, abans d’encarar el pròxim duel lliguer contra el CD Leganés –que tindrà lloc el diumenge 14 de gener a les 14.00 hores a l’Estadi Nacional–, els tricolor es podran mesurar contra el Lausanne-Sports, conjunt que actualment ocupa la desena posició a la primera divisió suïssa.

L’estada, a banda de servir com a preparació física per a la tornada de la competició, també ha de servir per acabar d’avalar, completament, quins jugadors poden jugar i en quines posicions calen reforços. Les úniques places que semblen estar del tot cobertes són la porteria, en què Dani Martín s’ha apoderat de la titularitat, i la línia defensiva, també coberta i amb garanties. Ara bé, el mig del camp està costant de rutllar, problemàtica greu tenint en compte que és el motor de l’FC Andorra i que, sense que aquest funcioni correctament, res de l’equip va bé. La part més preocupant, però, és la davantera, en què cap jugador, sobretot els dos puntes, ha funcionat com s’esperava i ara Jaume Nogués ha de començar a moure fils per reforçar aquesta posició.