Detingut un lladre buscat des del 2018 per furts amb força a domicilis

La Policia va detenir el passat 31 de desembre, un home de 56 anys i no resident, com a presumpte autor de furts amb força comesos en domicilis d'Encamp i Canillo.



La investigació va començar el 2018, quan es van rebre nombroses denúncies de furts amb força en apartaments, la majoria turístics, de les parròquies d'Encamp i Canillo. En concret als sectors de Soldeu, el Tarter, Ransol i el Pas de la Casa principalment. Arran d'aquestes denúncies, el Grup de Delictes Contra el Patrimoni de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal va iniciar els treballs pertinents per poder identificar, el mateix any de les denúncies, a l'ara detingut, com a presumpte autor dels fets.



L'any 2019 es va emetre una ordre de recerca judicial. Malgrat aquesta ordre, l'individu ara detingut, va continuar cometent furts amb força al Principat d'Andorra, sense poder ser localitzat fins aquest mes de desembre, a causa de la seva perícia amb la metodologia delictiva, com també la seva habilitat per esquivar les mesures de vigilància establertes pel cos d'ordre.



Entre els mesos de novembre i desembre del 2023, es va identificar novament un increment dels furts amb força amb el mateix modus operandi a les zones anteriorment indicades. Per aquest motiu es va establir un dispositiu especial de vigilància per efectius de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal a les zones susceptibles de ser vulnerables a les activitats de l'individu sospitós. El dia 31 de desembre del 2023, efectius de l'APJIC van controlar a una persona sortint d'un immoble que es podria correspondre amb la persona recercada, procedint a la seva identificació i posterior detenció.



En el moment de la detenció es trobava en possessió de joies de gran valor econòmic, rellotges d'alta gamma, així com estris per cometre els furts amb força, entre els quals destaquen esprais de defensa.



En concret se li atribueix un perjudici econòmic inicial d'uns 100.000 € en una quinzena de furts, comesos només entre el novembre i desembre del 2023, sense quantificar a la data d'emissió d'aquesta comunicació el total de perjudici ocasionat al llarg d'aquests darrers anys, i s'acabarà de quantificar durant la investigació que hi ha en curs.

En algun dels robatoris, el sospitós havia estat sorprès a l'interior dels habitatges pels seus ocupants, frustrant les pretensions d'aquest.



El modus operandi emprat habitualment era el de la 'relliscada'. Aquest consisteix a aprofitar que la porta no es troba tancada amb clau (simplement de cop), i fent servir suports plans i rígids, els introdueix per la ranura entre el marc i la porta, i aconsegueix desencaixar el pestell de tancament.



L'operació batejada com a GARSA, es trobava judicialitzada des del 2018, i ha permès recuperar una part del botí.

Avui s'ha posat a disposició judicial al detingut i la investigació continua oberta.



Consells del Cos de Policia // La Policia recorda la importància de prendre mesures de seguretat en els domicilis. Principalment, el tancament de les portes amb clau, i no amb un simple cop de la porta, o amb la instal·lació de dispositius de seguretat com càmeres o alarmes, ja que més enllà de ser dissuasius també faciliten la identificació dels autors.