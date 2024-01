'Gener Sec', una campanya per no beure alcohol durant aquest mes

Projecte Vida llança la campanya Gener Sec, la qual consisteix a deixar de beure després d’un període d’excessos com Nadal. No és per sempre, però sí almenys al gener. La idea a Andorra l’ha portat Projecte Vida, però la iniciativa va començar l’any 2014 al Regne Unit amb el Dry January (Gener Sec), com una iniciativa de salut pública, una campanya promoguda per l’organització britànica Alcohol Change UK, en la qual els participants renuncien a l’alcohol durant el mes de gener.

En l’actualitat, molts països s’han sumat a aquesta pràctica, però el Regne Unit ha constatat que més del 50% dels participants superen la prova amb èxit.

Segons els estudis de l’OMS, l’alcohol mata a tres milions de persones anualment de manera directa, a part del nombre de morts de manera indirecta a causa de les seves conseqüències. De totes les morts atribuïbles a l’alcohol, el 28% es deu a lesions, com les causades per accidents de trànsit, per autolesions com el suïcidi, o per violència interpersonal.

Les poques dades que es tenen al Principat són molt preocupants. Salut Mental ha detectat més casos atesos de drogues i alcoholisme en edats més primerenques compreses entre els 13 i els 14 anys.

Per a una persona amb addicció a l’alcohol, el fet de deixar de beure de sobte pot ser molt perillós. En bevedors intensos, és a dir, que tenen un consum d’alcohol crònic i el prenen en grans quantitats, la síndrome d’abstinència a l’alcohol és potencialment mortal i és que passats entre dos i 10 dies apareix el perillós delirium tremens. Cal estar molt atents als següents símptomes: convulsions, tremolors, transpiració, al·lucinacions, depressió, ansietat o dificultat per a dormir. En el cas que aquests símptomes es manifestin s’ha de consultar a un metge de manera immediata.

Un altre dels problemes pot ser l’efecte rebot, al febrer, on hi ha els qui després de no beure alcohol durant 31 dies, al mes següent tornen als nivells previs a l’abstinència, i fins i tot alguns el superen. Per això, els experts aconsellen ser conscients dels problemes que implica el consum d’alcohol i plantejar què fer després de finalitzar gener perquè quan arribi febrer no s’acabi bevent tant. Per això mateix, des d’Alcohol Change recomanen aprendre a dir ‘no’ durant el Gener Sec, però també després de finalitzar-lo. Si realment no es vol beure, s’ha de ser conscient de per què es fa aquest repte i amb quina finalitat per a no perdre el focus de l’objectiu.

Des de Projecte Vida volen impulsar aquesta idea, pionera al Principat, durant tot el mes de gener. Des del dia 1 al 31 de gener, l’associació llançarà via Instagram una guia per ajudar i donar suport a les persones per a aconseguir no beure alcohol durant aquest mes. Aquesta guia es publicarà en forma de publicacions que pretenen oferir i divulgar de manera educativa unes eines pràctiques per a facilitar l’abandonament del consum d’alcohol i donar suport.

Beneficis de deixar de beure durant 31 dies / En primer lloc, millorarà la teva salut física, ja que l’alcohol té un efecte negatiu en tots els òrgans. També millorarà la teva salut mental i l’estat físic, respecte a aquest últim millorarà l’aspecte de la pell i l’olor corporal, canviarà. Una de les coses que produeix la ingesta d’alcohol és que redueix la libido i, per tant, l’activitat sexual. Tot i que moltes persones utilitzen l’alcohol per desinhibir-se en aquest sentit, és un hàbit que té conseqüències negatives en els aparells reproductors. Per tant, deixar l’alcohol, provocarà una millora en la sexualitat. També millorarà l’economia. L’últim benefici és que deixar de beure durant un mes et fa adonar de si realment tens un problema amb la beguda. Des de Projecte Vida us volen convidar a unir-vos a aquest repte i donar suport a la causa.