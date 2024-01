Andorra es prepara per rebre els Reis Mags d'Orient

La Unió Pro-Turisme, en conjunt amb el Comú d’Escaldes-Engordany i el Comú d’Andorra la Vella, ultimen els darrers detalls per a la cavalcada dels Reis Mags d’Orient, la qual tindrà lloc divendres 5 de gener a partir de les 18.00 hores.

Enguany, el punt de sortida de la rua se situarà a l’avinguda Príncep Benlloch i continuarà per l’avinguda Meritxell per a després passar a Escaldes-Engordany. A partir d’aquí, la cavalcada recorrerà l’avinguda Carlemany, l'avinguda de les Escoles, el carrer Santa Anna, l'avinguda Copríncep de Gaulle, l'avinguda del Pessebre, l'avinguda de les Escoles, el carrer del Parnal i el carrer del Prat Gran. La ruta finalitzarà a la plaça Coprínceps cap a les 20.30 hores, aproximadament, habilitant-se allà mateix el palau reial perquè els infants puguin mantenir una petita conversa amb Ses Majestats d'Orient.



A més, la cavalcada comptarà amb un total de 18 carrosses, les quals estaran ocupades per Ses Majestats i per personatges del món del cinema i la literatura ben reconeguts pel públic infantil. Al voltant de 500 persones faran possible que la cavalcada torni a omplir de màgia i il·lusió els carrers d'ambdues parròquies, en la qual no hi faltaran els dolços. Està previst que es reparteixin fins a 7.000 quilograms de caramels.



Així i tot, tots aquells infants que vulguin entregar les respectives cartes al patge reial ho podran fer el dia 4 de gener a partir de les 18.00 hores, seguint el mateix recorregut que faran els Reis Mags d’Orient l’endemà. Durant el mateix divendres, a les 12.00 hores, el carter reial també recollirà les cartes dels més petits a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.