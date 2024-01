Nou any, nou fitxatge

El MoraBanc Andorra va celebrar ahir el seu primer entrenament d’aquest nou any 2024 amb el bon sabor de boca que van poder gaudir els de Natxo Lezkano a Saragossa, on van guanyar al Casademont fora de casa per 72-76. Els tricolor també van tenir una altra alegria en aquesta primera sessió de l’any, amb la incorporació del nou fitxatge de l’equip del Principat. El pivot finlandès, Alexander Madsen, va entrenar-se ahir per primera vegada amb els seus nous companys, a més de presentar-se davant dels mitjans de comunicació i fer les seves primeres declaracions com a tricolor.

Madsen va explicar que està molt il·lusionat de poder tornar a jugar a la Lliga ACB amb el MoraBanc Andorra. El finlandès es va descriure a si mateix destacant la seva facilitat per ser «molt intens en defensa i també en el rebot», a més d’explicar que la posició on se sent més còmode al parquet és «en la de quatre, tot i que si l’entrenador ho requereix també puc jugar de cinc», mostrant també un principi de complicitat amb el seu nou tècnic, amb qui ja ha conversat sobre quines expectatives té envers el seu fitxatge. Madsen acudeix a la Bombonera per ajudar a pal·liar la baixa del lesionat i estrella tricolor, Tyson Pérez.

El gerent del club, Francesc Solana, va declarar en l’anunci del seu fitxatge que «Madsen ens ajudarà molt per la seva polivalència, ja que pot jugar per les dues posicions interiors gràcies al seu físic». A més, Solana va destacar la seva «gran capacitat pels rebots, podent ser una amenaça des de la línia dels tres punts i una bona visió de joc».

Madsen va néixer a la localitat finesa de Valkeala el 26 de gener de 1995. El 2011, va fer el seu debut professional amb el Kouvot. Després d’estar cinc temporades vestint els tirants dels ossos, el pivot va fer les maletes en direcció a la República Txeca, on va defensar els colors de l’USK Praga. Dos anys després, el finlandès tindria la seva primera experiència a l’ACB amb el Gran Canària. Tot seguit, Madsen va marxar a Letònia per a jugar amb el VEF Riga i, després d’una cessió a l’AEK Atenes, aterra al Principat per a poder ajudar a l’equip a aconseguir la permanència i poder fer un molt bon paper a la Lliga Endesa.

Okoye, fora del parquet per cinc setmanes/ La mala notícia de la jornada d’ahir va ser el diagnòstic de la lesió d’Stan Okoye, que va haver de ser substituït contra el Casademunt Saragossa després de rebre un cop a la mà. El club va anunciar ahir que l’estatunidenc pateix una fractura de la falange distal del polze de la mà dreta. Aquesta lesió obligarà Okoye a passar pel quiròfan en els pròxims dies. Des del club, no saben exactament quant de temps estarà de baixa, però les previsions inicials apunten al fet que el tricolor no podrà tornar a jugar amb els seus companys fins d’aquí cinc setmanes, aproximadament.